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Двоих из пяти пострадавших в ДТП под Пензой выписали из больницы

Происшествия
26 июня, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Состояние трех оставшихся в медучреждении пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщили в областном минздраве

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ТАСС, 26 июня. Два человека из пяти пострадавших в ДТП в Пензенской области выписаны из больницы, об этом во вторник ТАСС рассказала пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина.

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"Из пяти госпитализированных двое направлены на амбулаторный этап лечения", - сказала она.

Манухина уточнила, что состояние трех оставшихся в больнице по-прежнему оценивается как средней тяжести, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В Мокшанском районе Пензенской области на 565-м км автодороги М-5 "Урал" во вторник произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей. В результате погибли четыре человека и пять пострадали.

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