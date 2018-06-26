Двоих из пяти пострадавших в ДТП под Пензой выписали из больницы

ТАСС, 26 июня. Два человека из пяти пострадавших в ДТП в Пензенской области выписаны из больницы, об этом во вторник ТАСС рассказала пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина.

"Из пяти госпитализированных двое направлены на амбулаторный этап лечения", - сказала она.

Манухина уточнила, что состояние трех оставшихся в больнице по-прежнему оценивается как средней тяжести, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В Мокшанском районе Пензенской области на 565-м км автодороги М-5 "Урал" во вторник произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей. В результате погибли четыре человека и пять пострадали.