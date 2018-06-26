Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели 19-летнего россиянина

АНКАРА, 26 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье выясняет причины гибели молодого человека на одном из курортов Турции. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель российской дипмиссии.

"Мы выясняем обстоятельства произошедшего, поддерживаем контакт с сотрудниками полиции и страховой компании", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 19-летний россиянин отдыхал с семьей на турецком курорте в городе Сиде в провинции Анталья. В ночь с 23 на 24 июня он ушел на дискотеку, после которой тело молодого человека было обнаружено под балконом его номера в отеле.