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Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства гибели 19-летнего россиянина

Происшествия
26 июня, 17:45 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 26, июня. /ТАСС

По предварительной информации, тело молодого человека было обнаружено под балконом его номера в отеле

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АНКАРА, 26 июня. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье выясняет причины гибели молодого человека на одном из курортов Турции. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель российской дипмиссии.

"Мы выясняем обстоятельства произошедшего, поддерживаем контакт с сотрудниками полиции и страховой компании", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, 19-летний россиянин отдыхал с семьей на турецком курорте в городе Сиде в провинции Анталья. В ночь с 23 на 24 июня он ушел на дискотеку, после которой тело молодого человека было обнаружено под балконом его номера в отеле.

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