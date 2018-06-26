Источник: детский лагерь закрыли в Самарской области после вспышки кишечной инфекции

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Работа детского лагеря "Молодая гвардия" приостановлена в Самарской области по решению суда после массового обращения детей в больницу с признаками кишечной инфекции. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в органах здравоохранения региона.

По его словам, 20 июня из лагеря в Красноармейском районе были доставлены в больницу 49 человек, в том числе дети, с признаками ротавирусной инфекции. На следующий день все они были отпущены домой, их здоровью ничего не угрожает.

"Лагерь был распущен, 25 июня по решению суда работа лагеря приостановлена на 90 суток, ведется проверка", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.