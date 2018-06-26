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В Казани на частично заселенный дом упал башенный кран

Происшествия
26 июня, 18:46 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, июня. /ТАСС

Причина происшествия устанавливается

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КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Башенный кран упал на не до конца заселенный 18-этажный дом в городе Казани, повредив два балкона на 14-м и 15-м этажах, в результате крановщик получил травмы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"В 17:11 26 июня 2018 года в ... ГУ МЧС России по Республике Татарстан ... поступило сообщение о том, что при падении башенный кран накренился на 18-этажный частично заселенный жилой дом по адресу: город Казань, проспект Альберта Камалеева, дом 34. При уточнении информации установлено, что, предварительно, повреждена облицовка дома, два балкона на 14-м и 15-м этажах", - говорится в сообщении в официальной группе ГУ МЧС по республике в социальной сети "ВКонтакте".

В настоящее время проводится обход квартир. Причина происшествия устанавливается.

В кабине крана, по информации МЧС, находился крановщик, он самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава, крановщик получил травмы легкой степени тяжести, но не был госпитализирован.

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