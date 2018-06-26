В СК подтвердили, что причиной крушения Ан-148 стали неверные действия экипажа

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ и Межгосударственный авиационный комитет (МАК) восстановили посекундно полет самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года, версия о неверных действиях экипажа подтверждается. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

26 июня председатель СК Александр Бастрыкин проинспектировал работу следствия на месте крушения Ан-148. "Глава ведомства заслушал доклад сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел СК о полученных в ходе следствия данных об обстоятельствах авиакатастрофы. Следователями во взаимодействии с МАК установлена посекундная история полета. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение", - сказала Петренко.

По данным следствия, командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование. "При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения - неверные действия экипажа", - сообщила представитель СК.

Расследование авиакатастрофы продолжается, следователи работают в нескольких регионах страны. "Следствие тщательно анализирует все условия организации полета. В рамках расследования уголовного дела было проведено порядка 70 выемок предметов и обысков. Так, для объективной оценки квалификации пилота допрашиваются эксперты в области авиации, а также преподаватели учебных заведений, в которых пилоты проходили обучение, в том числе с целью установления легитимности получения соответствующего свидетельства вторым пилотом Сергеем Гамбаряном", - сообщила Петренко, добавив, что также опрашиваются сотрудники АО "Саратовские авиалинии" с целью установления нарушений труда и отдыха членов экипажа.

Петренко сообщила, что решение о проведении оперативного совещания на месте происшествия было принято Бастрыкиным для оценки полноты следственных действий в связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия, сроки проведения экспертиз. "Отдельную обеспокоенность вызвало обнаружение на месте крушения фрагментов различного происхождения, недостаточная охрана территории и ряд других заслуживающих внимания вопросов", - сказала она.

Проведение экспертизы

Следственный комитет проведет экспертизу по Ан-148, не дожидаясь заключения МАК.

"Александр Бастрыкин, заслушав всех докладчиков, в числе которых были сотрудники смежных ведомств, дал ряд конкретных указаний следователям и криминалистам, направленных на проведение отдельных следственных действий и скорейшее завершение экспертиз", - сообщила Петренко. Глава СК поручил, не дожидаясь заключения МАК, назначить комплексную летную авиационно-техническую судебную экспертизу, по результатам которой будут приняты решения о лицах, причастных к преступлению.

"Он настоятельно потребовал от подчиненных предельной концентрации и оперативности как при проведении следственных действий, так и при разрешении возникающих в связи с ними у потерпевших вопросов", - сказала Петренко.

Бастрыкин подчеркнул, что результаты расследования авиационного происшествия способствуют повышению внимания к необходимости строжайшего соблюдения норм безопасности в сфере гражданских авиаперевозок и должной подготовке пилотов к их осуществлению.

Генетическая экспертиза

"Генетика порядка 15 тыс. изъятых фрагментов исследуется", - отметила Петренко. "По-прежнему одной из приоритетных задач, поставленных председателем СК России, является идентификация всех находившихся на борту лиц и в то же время корректная работа с переживающими потерю людьми", - добавила она. Следователи продолжают допрашивать потерпевших, их представителей, свидетелей, специалистов, которые сообщают ценную для следствия информацию. Уже допрошены более 300 лиц.

Руководитель Главного управления криминалистики СК России Зигмунд Ложис доложил, что, осматривая место происшествия, специалисты применяли комплекс специальной криминалистической техники, в том числе георадар, что позволило изъять все вещественные доказательства до мельчайших фрагментов.

"Также он отчитался об организации проведения судебно-криминалистических экспертиз. В их числе 30 сложных и емких судебных экспертиз, среди них молекулярно-генетические, судебно-медицинские, почерковедческие, химические и другие. По некоторым уже получены результаты, с ними знакомятся потерпевшие и их представители", - сообщила Петренко.

Он отметила, что основные трудности в работе на месте происшествия представляют значительная площадь исследуемой территории и разброс вещественных доказательств. В этой работе участвовали более 200 сотрудников различных подразделений СК России. Кроме того, сбору фрагментов содействовали и обеспечивали охрану представители МЧС, МВД и Росгвардии. Всего были задействованы порядка 500 человек.

Самолет авиакомпании "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.