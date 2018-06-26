В Альпах во время прыжка с парашютом погиб гражданин Франции

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Гражданин Франции разбился в понедельник в ущелье Вердон (департамент Альпы Верхнего Прованса, французская часть альпийского массива) во время прыжка с парашютом. Об этом сообщило во вторник Agence France Presse по данным, полученным от спасательной службы региона.

Согласно этим сведениям, 35-летний француз занимался экстремальными прыжками с неподвижных высоких объектов, при которых используется специальный парашют. Спортсмен пытался совершить полет на парашюте, спрыгнув с края горного плато Карель. Тело разбившегося спортсмена было найдено вечером в понедельник на дне глубокой пропасти.

Во Франции это уже третий с начала июня случай гибели спортсменов-экстремалов, сообщает агентство. 10 июня в департаменте Дром (юго-восток страны) погиб мужчина, национальность которого не сообщается. Его парашют не раскрылся в ходе затяжного прыжка с горной вершины. 21 июня в горах департамента Верхняя Савойя (восток страны) погиб гражданин США 38 лет.