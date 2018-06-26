Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Альпах во время прыжка с парашютом погиб гражданин Франции

Происшествия
26 июня, 19:56 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, июня. /ТАСС

Во Франции это уже третий с начала июня случай гибели спортсменов-экстремалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Гражданин Франции разбился в понедельник в ущелье Вердон (департамент Альпы Верхнего Прованса, французская часть альпийского массива) во время прыжка с парашютом. Об этом сообщило во вторник Agence France Presse по данным, полученным от спасательной службы региона.

Согласно этим сведениям, 35-летний француз занимался экстремальными прыжками с неподвижных высоких объектов, при которых используется специальный парашют. Спортсмен пытался совершить полет на парашюте, спрыгнув с края горного плато Карель. Тело разбившегося спортсмена было найдено вечером в понедельник на дне глубокой пропасти.

Во Франции это уже третий с начала июня случай гибели спортсменов-экстремалов, сообщает агентство. 10 июня в департаменте Дром (юго-восток страны) погиб мужчина, национальность которого не сообщается. Его парашют не раскрылся в ходе затяжного прыжка с горной вершины. 21 июня в горах департамента Верхняя Савойя (восток страны) погиб гражданин США 38 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
3
Биография Андрея Дементьева
4
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости