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Шквалистый ветер стал причиной падения крана на жилой дом в Казани

Происшествия
26 июня, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Представитель генподрядчика "Ак Барс Строй" Эдуард Гараев заявил, что кран работал непосредственно во время шквала и поднимал в это время панель

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ТАСС, 26 июня. Падение крана на не до конца заселенный 18-этажный дом в городе Казани произошло из-за шквалистого ветра. Об этом сообщил журналистам представитель генподрядчика "Ак Барс Строй" Эдуард Гараев.

"Шквалистый ветер", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах происшествия.

Гараев добавил, что кран работал непосредственно во время шквала и поднимал в это время панель. Он отметил, что остальные краны не упали, так как были прикручены, а этот ходил по рельсам.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана, во второй половине дня 26 июня в Казани местами ожидалась гроза с кратковременным усилением ветра до 17-22 м/с и возможным выпадением града в некоторых районах.

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