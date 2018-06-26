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Четыре семьи попросили помочь с временным размещением после падения крана на дом в Казани

Происшествия
26 июня, 20:41 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, июня. /ТАСС
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КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Четыре семьи обратились за помощью с временным размещением после того, как на их дом в Казани упал башенный кран. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава администрации Советского района города Рустем Гафаров.

"Четыре семьи обратились [за помощью с временным размещением]. Две семьи с детьми, мы уже договорились, они поехали в отель "Кастро". Еще две семьи сейчас ищем, куда отправить, потому что сейчас чемпионат мира, загруженность понятно какая", - сказал Гафаров.

Ранее в ГУ МЧС по Татарстану сообщили о том, что башенный кран упал на не до конца заселенную 18-этажную новостройку на проспекте Альберта Камалеева. В результате кран повредил три балкона на 14-м, 15-м и 16-м этажах. Среди жильцов никто не пострадал, крановщик получил травмы легкой степени тяжести.

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