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ОЗК не подтверждает информацию об аресте счетов в рамках дела Магомедова

Происшествия
26 июня, 23:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что суд также арестовал в рамках этого дела счета Якутской топливно-энергетической компании и Подольского электромеханического завода

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Счета Объединенной зерновой компании (ОЗК), 50% минус одна акция которой принадлежат группе "Сумма", не подвергались аресту, сообщил ТАСС во вторник представитель компании.

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"Арест счетов ОЗК не подтверждаем", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что суд в Москве арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК) в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.

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Персоны
Магомедов, Зиявудин Гаджиевич
Темы
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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