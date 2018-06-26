ОЗК не подтверждает информацию об аресте счетов в рамках дела Магомедова

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Счета Объединенной зерновой компании (ОЗК), 50% минус одна акция которой принадлежат группе "Сумма", не подвергались аресту, сообщил ТАСС во вторник представитель компании.

"Арест счетов ОЗК не подтверждаем", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что суд в Москве арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК) в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.