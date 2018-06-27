В одном из сел Татарстана из-за непогоды от удара током на ферме погибли 57 коров

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сильный ветер сорвал крышу фермы в одном из сел Татарстана. Железо кровли оборвало провода электропередачи, в результате чего от удара током погибли 57 коров, сообщила в среду пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В 17:50 мск 26 июня поступило сообщение о том, что во время прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадала кровля фермы по адресу: Тюлячинский район, с. Казаклар. Листовое железо, отлетевшее от крыши, оборвало электропровода воздушной линии. Провода упали на ферму, от удара током погибли 57 дойных коров", - говорится в сообщении.

Погибшие животные будут доставлены "на завод биологических отходов в город Елабугу для последующей утилизации", добавили в пресс-службе.