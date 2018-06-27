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NY Post: в США полиция эвакуировала пассажиров самолета из-за ложного сообщения об угоне

Происшествия
27 июня, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По данным издания, пилот хотел отправить на базу сведения о неполадках с радиосистемой, однако случайно использовал специальный код, который передается диспетчеру при захвате и попытке угона самолета

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ТАСС, 27 июня. Группа полицейских в составе не менее 10 человек во вторник окружила в нью-йоркском аэропорту самолет авиакомпании JetBlue, в котором находились пассажиры, готовящиеся к вылету в Лос-Анджелес, и поднялась на борт для проверки сообщения об угоне транспортного средства. Как сообщила газета New York Post, причиной этому стал ошибочный сигнал пилота, оправленный диспетчеру по радиосвязи.

По данным издания, пилот самолета намеревался отправить на базу сведения о неполадках с радиосистемой, однако случайно использовал специальный код, который передается диспетчеру при захвате и попытке угона самолета. В результате на сигнал отреагировали правоохранительные органы и спецслужбы, которые немедленно прибыли на место предполагаемого захвата самолета. Очевидцы в Twitter сообщают, что вооруженные сотрудники правопорядка приказали пассажирам поднять руки и искали злоумышленника. После этого была произведена эвакуация.

"Самолет был проверен, никакой угрозы не обнаружено", - заявили представители аэропорта.

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