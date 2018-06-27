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В Якутии на трассе "Колыма" остановили движение из-за размыва ливнем дорожного полотна

Происшествия
27 июня, 7:49 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 27, июня. /ТАСС

Дли ликвидации размыва мобилизовали дорожную технику

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ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Ливневые дожди стали причиной размыва дорожного полотна на федеральной трассе "Колыма". На место выехала бригада для ликвидации разрушения, сообщили в пресс-службе автомобильной дороги "Вилюй" Федерального дорожного агентства.

Там сообщили, что размыв зафискировали в горной местности, мобилизована дорожная техника.

Разрушение зфиксировали в воскресенье на дороге Р-504 "Колыма" направлением Якутск - Магадан, что привело к полной остановке движения транспортных средств на 651-м км трассы.

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