Три человека пострадали в аварии с грузовиком на юге Москвы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Грузовик и легковушка столкнулись на юге Москвы, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Кантемировская, 61, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительной информации, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Одного из пострадавших вертолетом эвакуировали с различными травмами больницу.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.