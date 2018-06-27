Житель Иркутской области спас тонущую на Лене школьницу, проплыв в темноте около километра

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Житель Иркутской области 23-летний Богдан Огородников спас тонущую в реке Лене школьнику, проплыв за ней в темноте около километра, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"В минувший понедельник 23-летние жители города Усть-Кута Иркутской области Богдан Огородников и Сергей Качин возвращались домой около полуночи. Внезапно со стороны реки Лены услышали крик - на помощь звала девочка. Подхваченная сильным течением, она не имела возможности самостоятельно выбраться на берег. Богдан прыгнул в воду, его друг бежал по берегу, прося девочку разговаривать с ним, чтобы пловец мог ориентироваться на голос - в кромешной тьме разглядеть подростка было невозможно", - сказали в пресс-службе.

Огородников работает судоводителем на теплоходе "Мамакан" и владеет навыками оказания первой помощи. Для спасения девочки ему пришлось проплыть по реке с сильным течением около 1 км.

"Страха не было - я хорошо плаваю. Больше опасался, что не увижу ее в темноте. Но Сергей постоянно поддерживал с ней диалог, это очень помогло", - отметил Огородников, слова которого приводит пресс-служба.

Спасенная девочка была передана прибывшим на место сотрудникам полиции.

Вместе с тем областные спасатели напоминают об участившихся случаях гибели детей на воде. Так, 25 июня на реке Лене в Усть-Куте утонул 17-летний подросток, очевидцы сообщили, что мальчика во время купания подхватило течением, и он не выплыл. 26 июня погибли молодые люди 1998 и 2001 годов рождения на озере "СХТ" в поселке Кутулик Аларского района. 17-летний подросток бросился на помощь старшему товарищу, который начал тонуть, но не рассчитал силы, погибли оба.