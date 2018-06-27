Десять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Десять человек, в числе которых трое детей, пострадали при аварии двух автобусов в городе Минусинск Красноярского края. Об этом в среду рассказали ТАСС в краевом Министерстве здравоохранения.

"По информации краевого центра медицины катастроф, при столкновении в Минусинске пострадали 10 человек, восемь сразу же были отправлены в приемное отделение Минусинской межрайонной больницы, двое отказались", - сказал представитель краевого Минздрава.

"Всех в приемном отделении посмотрели, оказали необходимую помощь, в настоящее время все отпущены на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Госпитализация никому не требовалась. Среди пострадавших в ДТП три ребенка, их состояние тоже не вызывает опасения", - уточнил собеседник агентства.

ДТП с участием двух автобусов произошло на юге Красноярского края Минусинске в среду, 27 июня. По информации источника в экстренных службах региона, легковой автомобиль допустил столкновение с рейсовым автобусом, после чего тот столкнулся с другим автобусом. Один из них перевернулся.