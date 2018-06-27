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Десять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Красноярском крае

Происшествия
27 июня, 9:40 дата обновления: 27 июня, 9:55 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, июня. /ТАСС

По данным краевого Минздрава, никому из них госпитализация не потребовалась

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КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Десять человек, в числе которых трое детей, пострадали при аварии двух автобусов в городе Минусинск Красноярского края. Об этом в среду рассказали ТАСС в краевом Министерстве здравоохранения.

"По информации краевого центра медицины катастроф, при столкновении в Минусинске пострадали 10 человек, восемь сразу же были отправлены в приемное отделение Минусинской межрайонной больницы, двое отказались", - сказал представитель краевого Минздрава.

"Всех в приемном отделении посмотрели, оказали необходимую помощь, в настоящее время все отпущены на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Госпитализация никому не требовалась. Среди пострадавших в ДТП три ребенка, их состояние тоже не вызывает опасения", - уточнил собеседник агентства.

ДТП с участием двух автобусов произошло на юге Красноярского края Минусинске в среду, 27 июня. По информации источника в экстренных службах региона, легковой автомобиль допустил столкновение с рейсовым автобусом, после чего тот столкнулся с другим автобусом. Один из них перевернулся. 

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