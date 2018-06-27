В Подмосковье возбуждено более 560 дел в отношении нарушителей противопожарного режима

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 560 дел возбуждено в отношении нарушителей противопожарного режима в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"К нарушителям применяются меры административной ответственности. На сегодняшний день возбуждено 569 административных дел. В 288 случаях нарушителям вынесено предупреждение, в 276 - выписан штраф на общую сумму 602 тыс. рублей. На рассмотрении находятся пять административных дел", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что в Подмосковье усилен контроль за соблюдением особого противопожарного режима, который действует в регионе с 1 мая и подразумевает полный запрет на сжигания травы, мусора и разведение костров.

"Более 1350 человек ежедневно задействованы в профилактических рейдах по выявлению нарушителей. Это инспекторы Государственного пожарного надзора, представители пожарных частей, сотрудники "Мособлпожспаса", органов местного самоуправления, МВД, Госадмтехнадзора, Всероссийского добровольного пожарного общества и других общественных и добровольных объединений", - сказали в главке.