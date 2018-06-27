Спасатели приступили к демонтажу крана, упавшего на жилое здание в Казани

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели начали демонтаж башенного крана, который упал на жилой дом в Советском районе Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе генподрядчика строительства объекта, где случился инцидент, - компании "Ак Барс строй".

"МЧС приступили к работам по демонтажу крана, подвели спецтехнику. Ночью был произведен осмотр техники, принималось решение, как производить демонтаж. Внешний осмотр поврежденного здания произведен, <…> после демонтажа крана будет проведено техобследование, которое определит объемы и характер повреждений, после этого будет решаться вопрос о компенсациях", - сказал представитель пресс-службы.

Сроки демонтажа собеседник агентства уточнить затруднился. Он добавил, что накануне жильцы эвакуированных квартир уже смогли провести их первичный осмотр. По словам главы Советского района Рустема Гафарова, людей начнут запускать в квартиры после демонтажа крана.

Накануне башенный кран упал на не до конца заселенный 18-этажный дом в Казани по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 34. В результате кран повредил два балкона на 14-м и 15-м этажах, а крановщик получил травмы легкой степени тяжести. Семь семей из поврежденного дома были размещены в гостиницах.