В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту отравления рабочих на "Моссельпроме"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного отравления рабочих на птицефабрике "Моссельпром" (входит в состав группы компаний "Черкизово") в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Раменское ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ)", - сообщила она.

По данным следствия, 24 июня в бункер-накопитель, где работали четверо человек, упала трансформаторная емкость, в результате произошло отравление рабочих неизвестным веществом, двое мужчин скончались на месте, двое в крайне тяжелом состоянии госпитализированы. Следствие назначило экспертизы, "устанавливаются лица из числа сотрудников и руководства предприятия, ответственные за обеспечение техники безопасности и требований охраны труда", добавила Врадий.

Ранее ТАСС в пресс-службе "Черкизово" сообщили, что ЧП произошло из-за несоблюдения техники безопасности труда. Вместе с тем прокуратура Московской области уточняла, что рабочие отравились аммиаком. В ГК "Черкизово" опровергли эту информацию, сообщив, что специалисты Роспотребнадзора брали пробы воздуха и по данным их исследований следов аммиака на территории цеха и птицефабрики не обнаружено.