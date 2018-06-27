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В Японии произошло второе за неделю извержение вулкана Симмоэ

Происшествия
27 июня, 11:17 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, июня. /ТАСС

Мощных выбросов камней и пепла не зафиксировано

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ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Второе за последнюю неделю извержение вулкана Симмоэ, входящего в горную цепь Кирисима, произошло в среду на границе японских префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

По его данным, столб дыма из кратера поднялся на высоту около 2,2 км. Мощных выбросов камней и пепла не зафиксировано. Последний раз Симмоэ извергался 22 июня.

Активность в районе цепи Кирисима на юго-западе Японии наблюдается с начала этого года. Поочередно там извергались несколько вулканов. Наиболее мощное извержение произошло в марте, тогда были отменены десятки внутренних авиарейсов.

Гряда Кирисима, где расположены многочисленные популярные отели на горячих источниках, - зона повышенной сейсмической активности. Симмоэ высотой более 1420 метров в предыдущий раз извергался в марте и апреле этого года. Всего в Японии насчитывается 50 действующих вулканов.

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