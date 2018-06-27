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Три человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Иркутской области

Происшествия
27 июня, 11:20 дата обновления: 27 июня, 11:25 UTC+3

Во время инцидента самолет опрокинулся на крышу, пожара не последовало

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Ан-2

Ан-2

© Валерий Морев/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области, в результате пострадали три находившихся на борту человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Ан-2 совершил жесткую посадку и опрокинулся на крышу, пожара не последовало", - сказал собеседник агентства. На борту самолета, по предварительным данным, находились два пилота и пассажир. "Все они получили травмы, погибших нет", - сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, авария произошла в Нижнеудинском районе, в 40 км южнее Нижнеудинска, самолет проводил воздушную разведку. На земле жертв и разрушений нет. Причины случившегося выясняются.

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