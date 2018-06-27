Три человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Иркутской области

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Иркутской области, в результате пострадали три находившихся на борту человека. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"Ан-2 совершил жесткую посадку и опрокинулся на крышу, пожара не последовало", - сказал собеседник агентства. На борту самолета, по предварительным данным, находились два пилота и пассажир. "Все они получили травмы, погибших нет", - сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, авария произошла в Нижнеудинском районе, в 40 км южнее Нижнеудинска, самолет проводил воздушную разведку. На земле жертв и разрушений нет. Причины случившегося выясняются.