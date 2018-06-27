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Крупный пожар произошел на складе картона в Рязани

Происшествия
27 июня, 11:45 дата обновления: 27 июня, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Пострадавших нет

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на складе в Рязани, никто не пострадал, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти", - рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на складе хранятся картон и пластик.

В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ уточнили, что возгорание локализовано на площади 1,5 тыс. кв. метров. По словам руководителя пресс-службы ведомства Дмитрия Гаврикова, пожар тушат 10 пожарных рассчетов. Также на месте работает экологическая лаборатория для замера предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

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