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Ростехнадзор проведет проверку после падения башенного крана на жилой дом в Казани

Происшествия
27 июня, 12:34 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 27, июня. /ТАСС

Ведомство проведет расследование технических причин аварии

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КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Приволжское управление Ростехнадзора проведет проверку по факту падения башенного крана на жилой многоквартирный дом в Казани. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления.

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"Приволжским управлением Ростехнадзора будет проведено расследование технических причин аварии в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщили о том, что башенный кран упал на не до конца заселенный 18-этажный дом в Казани по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 34. В результате кран повредил два балкона на 14-м и 15-м этажах, а крановщик получил легкие травмы. Генеральным подрядчиком строительства объекта, на котором упал кран, является ООО ПСК "Ак Барс Строй".

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