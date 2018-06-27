Неизвестные похитили $80 тыс. у китайца в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полиция Москвы разыскивает неизвестных, похитивших у гражданина Китая сумку с более 5 млн рублей в иностранной валюте на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В полицию обратился гражданин Китая, который сообщил, что около дома 8 по улице Большая Юшуньская трое неизвестных избили его и похитили сумку с крупной суммой денег", - сказал собеседник агентства, добавив, что похитители скрылись с места происшествия на машине.

Со слов потерпевшего, у него похищено $80 тыс/ долларов (эквивалентно 5 млн 36 тыс. рублей).

На территории Юго-Западного, Западного и Центрального административных округов был введен план "Перехват", который результатов не дал. Сейчас сотрудники уголовного розыска по данным с видеокамер пытаются установить напавших.