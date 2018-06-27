Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У пенсионерки украли из дома в Новой Москве более 18 млн рублей

Происшествия
27 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По словам потерпевшей, деньги лежали в подсобке и пропали в период с февраля по апрель

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более более $300 тыс. украдено из дома пенсионерки в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась 65-летняя женщина с заявлением о краже крупной суммы денег из ее дома", - сказал собеседник агентства. По словам потерпевшей, в подсобке ее дома, расположенного в поселении Щаповское, в период с февраля по апрель пропали $300 тыс.

"Материальный ущерб от кражи составил 18 миллионов 257 тысяч 490 рублей" - сказал источник.

Ранее пострадавшая по неизвестным причинам в полицию не обращалась. Сотрудники полиции возбудили по факту происшествия уголовное дело о краже (ч. 4 ст.158 УК РФ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
СМИ: в Египте планируют расследовать причины поражения сборной на ЧМ-2018
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости