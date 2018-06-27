У пенсионерки украли из дома в Новой Москве более 18 млн рублей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более более $300 тыс. украдено из дома пенсионерки в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась 65-летняя женщина с заявлением о краже крупной суммы денег из ее дома", - сказал собеседник агентства. По словам потерпевшей, в подсобке ее дома, расположенного в поселении Щаповское, в период с февраля по апрель пропали $300 тыс.

"Материальный ущерб от кражи составил 18 миллионов 257 тысяч 490 рублей" - сказал источник.

Ранее пострадавшая по неизвестным причинам в полицию не обращалась. Сотрудники полиции возбудили по факту происшествия уголовное дело о краже (ч. 4 ст.158 УК РФ).