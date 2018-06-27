Ущерб от слива бытовых отходов около свалки в Удмуртии составил более 900 тыс. рублей

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Ущерб от слива жидких бытовых отходов в почву около несанкционированной свалки в Удмуртии составил более 900 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Проведена проверка по факту слива жидких бытовых отходов на почву вблизи несанкционированной свалки, расположенной у дороги сообщением село Дебесы - поселок Кез. Ущерб, причиненный почве в результате загрязнения, более 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы в Дебесском районе по ч. 1 ст. 254 УК РФ "Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами".

По данным прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела будет решен вопрос о взыскании ущерба с виновного лица и рекультивации участка.