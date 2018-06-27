Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ущерб от слива бытовых отходов около свалки в Удмуртии составил более 900 тыс. рублей

Происшествия
27 июня, 13:57 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 27, июня. /ТАСС

Возбуждено дело

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Ущерб от слива жидких бытовых отходов в почву около несанкционированной свалки в Удмуртии составил более 900 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Проведена проверка по факту слива жидких бытовых отходов на почву вблизи несанкционированной свалки, расположенной у дороги сообщением село Дебесы - поселок Кез. Ущерб, причиненный почве в результате загрязнения, более 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы в Дебесском районе по ч. 1 ст. 254 УК РФ "Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами".

По данным прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела будет решен вопрос о взыскании ущерба с виновного лица и рекультивации участка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Удмуртия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости