Напавший на журналистку Фельгенгауэр переведен из СИЗО в лечебное учреждение

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Напавший на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц переведен из СИЗО "Бутырка" в медицинское учреждение для принудительного лечения.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Зубер.

"Борис Гриц переведен из СИЗО "Бутырка" в соответствующее медицинское учреждение", - сказал Зубер.

Адвокат выразил уверенность, что в скором времени начнется процедура передачи Грица для лечения в Израиль. "В ближайшее время между компетентными органами России и Израиля начнется процесс согласования его передачи на лечение в Израиль", - заявил защитник. Гриц имеет гражданства России и Израиля.

11 мая Пресненский суд Москвы отправил Грица на принудительное лечение. По решению суда, он освобожден от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния как лицо, страдающее психическим расстройством.

Нападение на журналистку

Нападение на Фельгенгауэр произошло днем 23 октября 2017 года в помещении радиостанции на Новом Арбате в Москве. Следствие придерживалось единственной версии - о явной психической нестабильности обвиняемого. Согласно материалам следствия, на допросе Гриц рассказал, что лично с Фельгенгауэр знаком не был, но слушал ее передачи и общался с ней в течение пяти лет посредством телепатии, на почве чего у него развилась личная неприязнь к журналистке. Как полагают следователи, это и послужило мотивом для совершения преступления.

В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе стационарная психиатрическая, которая установила, что обвиняемый страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.