В Дагестане перекрыли русла двух рек для поиска пропавшей девочки

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты перекрыли русла рек Аварское Койсу и Кара Койсу, чтобы облегчить поиски одной из пропавших девочек в дагестанском селе Кикуни, около 1 тыс. человек ищут ребенка, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Гергебильского района.

Три девочки 7-8 лет пропали в селе Кикуни 24 июня. Позже были найдены тела двух из них. Республиканское СУ СК начало проверку в связи со случившимся.

"Русла двух рек Аварское Койсу и Кара Койсу перекрыты сегодня из-за того, что ведутся поиски. Три плотины перекрыты, чтобы вода в реках спала. Посчитать всех, кто задействован в поисковых мероприятиях сложно, но это примерно 1 тысяча человек", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в администрации, в поисках помогают жители селений Гергебиль, Аймаки, Чалда и Кикуни.

"Мы меняем режимы станций для того, чтобы уменьшить воду в русле рек и облегчить поиски пропавших", - сообщили ТАСС в пресс-службе дагестанского филиала "Русгидро".