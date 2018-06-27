Экс-глава Коми отказался от своих адвокатов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер отказался от своих защитников в рамках уголовного дела о причинении ущерба на 4,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил его экс-защитник Вячеслав Леонтьев.

"В ходе заседания Замоскворецкого суда Вячеслав Гайзер заявил о расторжении соглашения со своими защитниками. Адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем без согласия доверителя, в том числе о причинах расторжения соглашения", - рассказал Леонтьев.

Экс-защитники Гайзера приняли участие в 115 судебных заседаниях. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает дело в отношении Гайзера по существу.

Дело Гайзера

В ноябре 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще 10 человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ). Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. Следствием приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на указанную сумму.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Торлопов занимал должность главы Коми в 2001 - 2010 годы, а с марта 2010 года по 22 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от Коми.