Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-глава Коми отказался от своих адвокатов

Происшествия
27 июня, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Экс-защитник Вячеслава Гайзера не сообщил причины расторжения соглашения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер отказался от своих защитников в рамках уголовного дела о причинении ущерба на 4,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил его экс-защитник Вячеслав Леонтьев.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении глав российских регионов. Досье

"В ходе заседания Замоскворецкого суда Вячеслав Гайзер заявил о расторжении соглашения со своими защитниками. Адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем без согласия доверителя, в том числе о причинах расторжения соглашения", - рассказал Леонтьев.

Экс-защитники Гайзера приняли участие в 115 судебных заседаниях. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает дело в отношении Гайзера по существу.

Дело Гайзера

В ноябре 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще 10 человек. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ). Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. Следствием приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на указанную сумму.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Торлопов занимал должность главы Коми в 2001 - 2010 годы, а с марта 2010 года по 22 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от Коми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коми Дело Гайзера Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Персоны
Гайзер, Вячеслав Михайлович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
5
Ученые назвали самое холодное место на Земле
6
В Польше не собираются отказываться от запрета бандеровской идеологии
7
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости