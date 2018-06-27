Фигурант дела о подготовке теракта в Казанском соборе получил два года колонии-поселения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга огласил приговор Алисхану Эсмурзиеву, которого обвинили в том, что он не сообщил о подготовке теракта в Казанском соборе, а также незаконно хранил оружие. Как сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Эсмурзиева приговорили к двум годам лишения свободы.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении со штрафом в 50 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Вину Эсмурзиев признал полностью, поэтому рассмотрение дела проходило в особом порядке. Сторона обвинения в рамках прений просила суд приговорить его к двум годам лишения свободы.

В начале текущей недели Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 2,5 года колонии еще одного фигуранта дела о подготовке теракта в соборе - Шамиля Омаргаджиева. Суд установил, что в конце прошлого года Эсмурзиев и Омаргаджиев, а также подсудимый Фируз Калавуров (приговор в отношении которого еще не оглашен, вину свою не признает) и обвиняемый Евгений Ефимов (уголовное дело в отношении него еще не начали рассматривать в суде) обсуждали подготовку теракта в соборе.