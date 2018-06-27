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СМИ: в Мексике задержан преступник, входящий в список 10 самых разыскиваемых ФБР

Происшествия
27 июня, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Преступника вместе с сообщниками задержали во время досмотра одного из домов, в котором, по предварительным данным, был устроен бандитский притон

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ТАСС, 27 июня. Мексиканские военные и сотрудники Агентства уголовных расследований задержали в городе Ураупан (юго-западный штат Мичоакан) Эдуардо Равело, известного в криминальных кругах по кличке "Таблас", который в ФБР США включен в список 10 самых разыскиваемых преступников. Как сообщила в среду в электронной версии газета El Universal, в руки правоохранительных органов попали также три его подельника.

Преступники задержаны во время досмотра одного из домов, в котором, по предварительным данным, был устроен бандитский притон. Во время операции у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

ФБР в течение ряда лет разыскивало Равело в связи с подозрениями в причастности к убийству трех граждан США в 2010 году. За информацию, которая приведет к его поимке, американское бюро назначало вознаграждение в размере $100 тыс. долларов.

"Таблас" считается основателем вооруженной криминальной группировки "Баррио ацтека", боевики которой орудовали на территории Мексики, а также в американском штате Техас. Они занимались распространением наркотиков, контрабандой оружия, похищениями людей.

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