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Заммэра Каспийска отправлен под домашний арест по делу экс-чиновников кабмина Дагестана

Происшествия
27 июня, 15:22 дата обновления: 27 июня, 15:23 UTC+3

Вадим Ханвердиев будет находиться под домашним арестом до конца месяца

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до конца июня пятого фигуранта дела экс-чиновников кабинета министров Дагестана, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм, - заместителя мэра Каспийска Вадима Ханвердиева. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда, где рассматриваются ходатайства следователя о продлении меры пресечения фигурантам дела.

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"В суд поступило ходатайство следствия о продлении ареста Гамидову, Исаеву, Шахову и Юсуфову и домашнего ареста - Вадиму Ханвердиеву", - зачитала фабулу ходатайств судья Елена Ленская перед началом заседания.

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Бывшим членам правительства Дагестана - врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министра экономики Раюдину Юсуфову - предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Суд также арестовал имущество и денежные средства экс-чиновников на сотни миллионов рублей.

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