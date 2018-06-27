Защита предложила залог 1 млн руб. за водителя, насмерть сбившего беременную в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Защита предложила суду отпустить под залог в 1 млн рублей экс-сотрудника "Синергии" Михаила Исаханова - водителя, устроившего в Москве ДТП, в результате которого пострадало две женщины, одна из которых была беременна и погибла. Об этом ТАСС сообщили в Головинском суде Москвы.

"Защита просила отпустить его под залог в размере миллиона рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что Исаханов не признал свою вину.

Следствие в свою очередь просило арестовать Исаханова.

ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.