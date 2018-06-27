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Суд признал законным арест главы Серпуховского района Подмосковья за превышение полномочий

Происшествия
27 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Суд установил срок ареста до 13 августа

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным арест главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков под строительство торговых центров стоимостью около 62 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции об избрании Шестуну меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

В ходе заседания защита Шестуна просила об освобождении его под домашний арест или поручительство. К материалам дела было приобщено личное поручительство за обвиняемого вице-премьера правительства Чечни, советника главы республики Хасана Хакимова.

Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), наказание по ней - лишение свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Перед заседанием суда 14 июня Шестун сказал журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении, назвал уголовное преследование в его отношении "полной заказухой по беспределу". В суде в этот же день он добавил, что дело в его отношении возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов.

Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, - единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации. 19 июня депутаты района назначили выборы главы района на 9 сентября 2018 года. Находящийся в следственном изоляторе Шестун заявил посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, что намерен баллотироваться на этот пост, несмотря на арест. В соответствии с действующим законодательством, документы кандидата, содержащегося под стражей, в избирком могут быть поданы его представителями.

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