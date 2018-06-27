Суд арестовал экс-сотрудника "Синергии", насмерть сбившего в Москве беременную женщину

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Головинский суд Москвы арестовал до 20 августа экс-сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова - водителя, сбившего двух женщин, одна из которых была беременна и погибла. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал водителя до 20 августа", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Исаханов работал в университете "Синергия", как сообщали СМИ, после ДТП он был уволен.