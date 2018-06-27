Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал экс-сотрудника "Синергии", насмерть сбившего в Москве беременную женщину

Происшествия
27 июня, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В суде озвучили срок ареста до 20 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Исаханов

Михаил Исаханов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Головинский суд Москвы арестовал до 20 августа экс-сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова - водителя, сбившего двух женщин, одна из которых была беременна и погибла. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал водителя до 20 августа", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 18 июня на улице Верхняя Масловка. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина находится в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Исаханов работал в университете "Синергия", как сообщали СМИ, после ДТП он был уволен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Польше не собираются отказываться от запрета бандеровской идеологии
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Путин и Болтон обсудили, как улучшить испорченные внутренней борьбой в США отношения с РФ
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
6
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 30-летней давности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости