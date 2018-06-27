Суд удалил адвоката врио министра экономики Дагестана Юсуфова

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удалил из зала судебного заседания адвоката бывшего врио вице-премьера - врио министра экономики Дагестана Раюдина Юсуфова Мурада Кахриманова за неуважение к суду. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил из зала суда, где рассматривается ходатайство на продление ареста четверым фигурантам дела о хищении средств из республиканского бюджета, и одному фигуранту дела - домашнего ареста.

Кахриманов, озвучивая свое отношение к ходатайству следователя, сказал, обращаясь к судье Елене Ленской: "Вы не судья, я бы посмотрел на вас, как бы вы себя вели, если бы сидели в клетке. Не надо меня успокаивать, это не суд, а не пойми что! Я вас не уважаю, удалите меня, я не хочу участвовать в этом балагане".

После этого судья предупредила адвоката, что он может быть удален из зала суда. Когда адвокат проигнорировал это замечание, его удалили из зала заседаний и составили протокол о неуважении к суду. "Пристав, выведите адвоката из зала суда и составьте на него протокол о неуважении к суду", - сказала судья Елена Ленская.

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана на соцпрограммы, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Бывшим членам правительства Дагестана - врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову, врио вице-премьера - врио министра экономики Раюдину Юсуфову и заммэру Каспийска Вадиму Ханвердиеву - предъявлено обвинение в мошенничестве.

По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Суд также арестовал имущество и денежные средства экс-чиновников на сотни миллионов рублей.