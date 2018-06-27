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Пожар на пшеничном поле потушен в Ставропольском крае

Происшествия
27 июня, 16:47 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 27, июня. /ТАСС

Погибших и пострадавших нет

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СТАВРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание пшеничного поля на площади 50 га в Ипатовском районе Ставропольского края, никто не пострадал, сообщает в среду пресс-служба краевого управления МЧС.

"В 14:43 мск ликвидировано возгорание пшеничного поля, площадь составила порядка 50 га, погибших и пострадавших в происшествии нет", - говорится в сообщении.

Возгорание на поле возникло утром в среду возле поселка Красочный Ипатовского района, огонь преодолел около 3 км, возникла угроза перехода огня на жилые дома соседнего поселка Малоипатовского. В ликвидации возгорания участвовали более 30 человек, 18 единиц техники.

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