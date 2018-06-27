Убийцам бизнесмена и его супруги на Кубани вынесли приговор

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Пять участников убийства предпринимателя Владимира Атрощенко и его жены, совершенного в Краснодаре в 2012 году, признаны виновными, сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Приговором суда Шевченко назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, Игорю Пшениснову 21 год лишения свободы, Корниенко - 17 лет лишения свободы, Фогелю - 6 лет лишения свободы, Макаркину - 4,5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Юрий Корниенко, Артем Макаркин, Максим Фогель, Роман Шевченко и Игорь Пшениснов, в зависимости от роли каждого, признаны виновными в организации убийства, фальсификации доказательств, похищении человека, подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства, незаконном обороте оружия, краже, самоуправстве, разбое.

По данным ведомства, ранее к лишению свободы приговорены еще двое участников преступления - Артем Пшениснов и Владислав Болотский.

По версии следствия, Артем Пшениснов и Юрий Корниенко решили убить предпринимателя Владимира Атрощенко, чтобы не возвращать ему 90 млн рублей долга. Артем Пшениснов обратился к своему родственнику Игорю Пшениснову, а тот предложил Роману Шевченко за деньги убить бизнесмена. В ночь на 16 февраля 2012 года в Краснодаре Шевченко, Макаркин, Фогель и Владислав Болотский похитили Владимира Атрощенко и его жену Оксану. Жертв привезли в гаражно-строительный кооператив и убили.

Преступники вывезли тела в лесополосу и сожгли. За это убийство Артем Пшениснов передал исполнителям по $200 тыс. Во время расследования выяснилось, что Игорь Пшениснов, Макаркин и Шевченко причастны и к другим преступлениям. В их числе кража автомобиля Оксаны Атрощенко, насилие, грабеж и разбойные нападения на других предпринимателей, а также приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.