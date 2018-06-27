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Источник: выемки документов проходят в минфине Карачаево-Черкесии

Происшествия
27 июня, 17:20 UTC+3

По его словам, причины следственных действий, проводимых в министерстве, пока неизвестны

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МОСКВА. 27 июня. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов проводят выемку документов в министерстве финансов Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС источник по властных структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, причины следственных действий, проводимых в министерстве, пока неизвестны. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о том, что обыски проходят в кабинете главы КЧР Рашида Темрезова. Однако пресс-секретарь главы региона Людмила Переславцева опровергла эту информацию.

Как сообщил ТАСС источник во властных структурах региона в среду, обыски проходят в кабинетах чиновников невысокого уровня. "Обыски идут в здании правительства, но уровень чиновников, в кабинетах которых идут обыски, гораздо ниже (рангом). Работа правительства идет в обычном режиме", - сказал собеседник.

По словам источника, выемки проходят, в частности, в кабинете министра финансов региона Рустама Эльканова, который в настоящее время находится в отпуске.

Как передает корреспондент ТАСС, который находится в помещениях министерства, из приемной министра вышли несколько сотрудников правоохранительных структур в масках и камуфляжной форме. Кабинеты министерства расположены в здании правительства республики.

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