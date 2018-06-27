Жительницу Чечни приговорили к восьми годам лишения свободы за участие в НВФ в Сирии

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Старопромысловский районный суд Грозного приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов, сообщила в среду прокуратура Чечни.

Следствие установило, что жительница республики Залина Хаджиева уехала в Сирию и добровольно вступила в состав незаконного вооруженного формирования (НВФ), участвующего в боевых действиях против правительственных сил этой страны.

"Старопромысловский районный суд Грозного признал Хаджиеву, обвиняемую по статье 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации") виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет", - говорится в сообщении.

Отбывание наказания осужденной отсрочено до достижения младшим ребенком 14 лет.