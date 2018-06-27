Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар

Происшествия
27 июня, 17:46 дата обновления: 27 июня, 17:55 UTC+3

Более 3 тыс. человек эвакуированы из здания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на кровле торгового центра "Атриум" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорание происходит на кровле торгового центра "Атриум". Из здания проводится массовая эвакуация людей", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что эвакуировали более 3 тыс. человек.

"По предварительным данным, загорание началось с утеплителя обивки", - сообщил источник.

В Главном управлении МЧС по Москве подтвердили, что загорание произошло на кровле торгового центра и идет эвакуация людей. "Пострадавших нет", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время под кровлей здания наблюдается тление, открытое горение было сбито. Площадь пожара уточняется.

Пожарно-спасательные подразделения устанавливают подъемники со стороны Курского вокзала для проверки кровли. Движение по улице Земляной Вал в районе Курского вокзала из-за работы пожарных сильно затруднено. 

Здание торгово-развлекательного центра расположено по адресу: Земляной Вал, дом 33.

Атриум горит #атриум #москва #россия #ужас #пожар #fair #morning #moscowcity #moscow #follow4follow #followme #likeforlike #likesforlikes #lookoftheday #instagirl_russia #instagood #russia

Публикация от irinasedova07 (@irinasedova07)

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
7
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости