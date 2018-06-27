На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на кровле торгового центра "Атриум" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорание происходит на кровле торгового центра "Атриум". Из здания проводится массовая эвакуация людей", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что эвакуировали более 3 тыс. человек.

"По предварительным данным, загорание началось с утеплителя обивки", - сообщил источник.

В Главном управлении МЧС по Москве подтвердили, что загорание произошло на кровле торгового центра и идет эвакуация людей. "Пострадавших нет", - уточнил собеседник агентства.

В настоящее время под кровлей здания наблюдается тление, открытое горение было сбито. Площадь пожара уточняется.

Пожарно-спасательные подразделения устанавливают подъемники со стороны Курского вокзала для проверки кровли. Движение по улице Земляной Вал в районе Курского вокзала из-за работы пожарных сильно затруднено.

Здание торгово-развлекательного центра расположено по адресу: Земляной Вал, дом 33.

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В Москве в ТЦ Атриум возгорание, объявлена эвакуация pic.twitter.com/5MReih8WgG — Rita (@MARK1_3) 27 июня 2018 г.