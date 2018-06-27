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В полиции опровергли информацию об обысках на Петровке, 38

Происшествия
27 июня, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о том, в Управлении охраны общественного порядка прошли обыски из-за жалобы администрации ресторана Seasons

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Информация об обысках на Петровке, 38, в Москве, якобы связанных с жалобами владельцев ресторанов, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в расположенном в здании на Петровке, 38, Управлении охраны общественного порядка прошли обыски, связанные с жалобой администрации ресторана Seasons на Ленинском проспекте, которая утверждает, что полицейские вымогали у нее деньги.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ, о проведении обысков в Управлении охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве не соответствует действительности. Никаких следственных действий, в том числе и обысков, в указанном подразделении не проводилось", - сказал собеседник агентства.

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