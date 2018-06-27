Возгорание в ТРЦ "Атриум" в центре Москвы ликвидировано

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Возгорание в ТРЦ "Атриум" на улице Земляной Вал в центре Москвы ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Возгорание ликвидировано на площади 10 кв. метров. Происходило возгорание утеплителя под кровлей", - сказали в столичном главке.

Из здания было эвакуировано более 3 тыс. человек.

Сейчас в здании наблюдается слабое задымление. Пожарно-спасательные подразделения проверяют помещения торгового центра. По предварительной информации, пострадавших нет.