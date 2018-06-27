СМИ: на Украине суд отпустил журналиста Муравицкого под домашний арест

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Житомирский суд отпустил журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в госизмене, под домашний арест до 25 августа. Об этом в среду сообщило агентство Укринформ.

Как отметили в агентстве, до этого Муравицкий более 10 месяцев находился под стражей.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Муравицкий вину не признает, защита считает обвинения против него абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Журналиста называют политическим заключенным, вина которого состоит в том, что он критиковал действующую в стране власть и выступал за скорейшее окончание конфликта в Донбассе. Amnesty International не нашла в статьях Муравицкого госизмены и потребовала освободить журналиста.