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Уголовное дело возбуждено на Урале после ДТП с участием внедорожника, наехавшего на людей

Происшествия
27 июня, 19:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Как сообщили в региональном управлении СК, согласно сообщению СМИ, повздорив, водитель внедорожника пригрозил своим оппонентам убийством, после чего направил автомобиль в группу людей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию об умышленном наезде на людей водителя внедорожника в городе Полевской в Свердловской области в рамках возбужденного уголовного дела. ДТП произошло 24 июня, сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"В одном из средств массовой информации опубликовано сообщение о том, что произошедшее 24 июня в городе Полевской ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, было связано с конфликтом, возникшим между находившимся за рулем внедорожника мужчиной и группой молодых людей. Согласно сообщению СМИ, повздорив, водитель внедорожника пригрозил своим оппонентам убийством, после чего направил автомобиль в группу людей. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ходе следствия будут допрошены участники инцидента, а также медицинские работники. "Также будет проверена информация о том, имел ли место факт умышленного наезда водителя автомашины на граждан", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во дворе одного из домов в городе Полевской. В результате наезда автомобиля на группу людей в больницу с места ДТП были доставлены две женщины, однако одна из них от госпитализации отказалась. В отношении водителя, который ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, полиция возбудила очередное уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в нетрезвом виде".

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