Адвокат главы карельского "Мемориала" сообщил о задержании своего подзащитного

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июня. /Корреспондент ТАСС Игорь Лукьянов/. Виктор Ануфриев, адвокат руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, который обвиняется в педофилии, изготовлении порнографических фотографий с участием несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконном хранении частей оружия, сообщил о задержании своего подзащитного правоохранительными органами.

"Он [Дмитриев] с сестрой поехал на кладбище, и оттуда они хотели поехать в монастырь. Его задержали и везут в изолятор временного содержания", - сказал ТАСС Ануфриев.

По его словам, правозащитника задержали сотрудники полиции. Он также опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию, что подзащитный хотел скрыться за границей, так как у него нет заграничного паспорта.

Источник в правоохранительных органах региона рассказал ТАСС, что "Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде, так как он выехал за пределы Петрозаводска".

В карельском МВД агентству пока не удалось получить комментарий.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд назначил ему наказание в 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело Дмитриева

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

Ранее адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сообщал ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки Дмитриев хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одной. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.