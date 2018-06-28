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МАК: причиной крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске стало столкновение с вышкой

Происшествия
28 июня, 3:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС
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© Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю/ТАСС

ТАСС, 28 июня.Причиной катастрофы вертолета Ми-8 в апреле 2018 года в Хабаровске, в результате которой погибли шесть человек, стало столкновение с вышкой широковещательной радиостанции.

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Об этом сообщается в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликованном на официальном сайте ведомства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" разбился в Хабаровске 11 апреля при тренировочном полете. Погибли все шесть человек, находившихся на борту.

"Причиной катастрофы явилось столкновение вертолета Ми-8П RA-24640 с вышкой ШВРС (широковещательной радиостанции) на высоте 150 метров при выполнении захода на посадку в условиях ухудшенной видимости из-за выпадения ливневых осадков в виде дождя и снега, что привело к разрушению конструкции воздушного судна и его падению", - говорится в заключении.

Сообщается, что экипаж не принял своевременного решения о переходе на полет по приборам и наборе безопасной высоты полета, а также не использовал возможностей системы раннего предупреждения приближения к земле.

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