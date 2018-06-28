Массовый запуск воздушных шариков стал причиной отключения электричества в Якутске

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Массовый запуск воздушных шариков выпускниками учебных заведений привел к отключению света в Якутске. Об этом сообщила компания "Якутскэнерго".

Как уточнили в пресс-службе, без света остались около 33,6 тыс. жителей города. По данным энергетиков, замыкание, которое привело к отключению энергии, возникло из-за падения на высоковольтную линию фольгированных воздушных шариков. Оперативные бригады нашли в двух местах обгоревшие шары с фольгированными лентами.

В компании добавили, что отключение электроэнергии произошло в нескольких районах города, но ее подача была оперативно восстановлена.