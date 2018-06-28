Директор сельской школы в ЕАО обвиняется в халатности, повлекшей гибель ребенка

ТАСС, 28 июня. Директор школы в одном из сел Ленинского района Еврейской Автономной области обвиняется в халатности, вследствие чего погиб ребенок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Согласно материалам дела, в апреле 2017 года директор школы внесла в школьное расписание изменения, сократив количество уроков в шестом классе. Об изменениях родителям детей не сообщили. После окончания уроков трое мальчиков по дороге из школы забрались на сопку, один из них, не удержавшись, упал с высоты. Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными.

"Прокурор Ленинского района ЕАО Павел Фокин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора средней общеобразовательной школы одного из сел Ленинского района ЕАО. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - сообщает прокуратура ЕАО.

Максимальное наказание по этой статье УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.