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Директор сельской школы в ЕАО обвиняется в халатности, повлекшей гибель ребенка

Происшествия
28 июня, 5:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Максимальное наказание по этой статье УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности

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ТАСС, 28 июня. Директор школы в одном из сел Ленинского района Еврейской Автономной области обвиняется в халатности, вследствие чего погиб ребенок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Согласно материалам дела, в апреле 2017 года директор школы внесла в школьное расписание изменения, сократив количество уроков в шестом классе. Об изменениях родителям детей не сообщили. После окончания уроков трое мальчиков по дороге из школы забрались на сопку, один из них, не удержавшись, упал с высоты. Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными.

"Прокурор Ленинского района ЕАО Павел Фокин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора средней общеобразовательной школы одного из сел Ленинского района ЕАО. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - сообщает прокуратура ЕАО.

Максимальное наказание по этой статье УК РФ - лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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