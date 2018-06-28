Более 20 деревьев повалил ветер во время грозы в Кемерове

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Работники ЖКХ устраняют последствия грозы и сильного ветра, из-за которых в Кемерове были повалены 23 дерева, а также наблюдались перебои с электроснабжением, сообщили ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Непогода разгулялась в регионе в ночь со среды на четверг, до этого синоптики предупреждали, что 27 и 28 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, ветер до 24-25 м/с.

"Из-за грозы и сильного ветра наблюдались перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах Крапивинского, Кемеровского, Топкинского районов, частном секторе областного центра. В Кемерове на ул. Тухачевского проезжая часть была завалена ветками, местами дорога перегорожена. Всего по городу повалены 23 крупных дерева", - сказали в департаменте.

На утро четверга практически все потребители уже получают электричество в стабильном режиме, с проезжей части дорог коммунальные службы убрали ветки, проезд не затруднен. "Работники ЖКХ продолжают наведение порядка во дворах: ведут распиловку деревьев, вывозят части стволов, ветки, мусор", - отметили в ведомстве.