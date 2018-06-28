Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 20 деревьев повалил ветер во время грозы в Кемерове

Происшествия
28 июня, 6:11 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, июня. /ТАСС

В городе также наблюдались перебои с электроснабжением

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Работники ЖКХ устраняют последствия грозы и сильного ветра, из-за которых в Кемерове были повалены 23 дерева, а также наблюдались перебои с электроснабжением, сообщили ТАСС в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области

Непогода разгулялась в регионе в ночь со среды на четверг, до этого синоптики предупреждали, что 27 и 28 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, ветер до 24-25 м/с.

"Из-за грозы и сильного ветра наблюдались перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах Крапивинского, Кемеровского, Топкинского районов, частном секторе областного центра. В Кемерове на ул. Тухачевского проезжая часть была завалена ветками, местами дорога перегорожена. Всего по городу повалены 23 крупных дерева", - сказали в департаменте.

На утро четверга практически все потребители уже получают электричество в стабильном режиме, с проезжей части дорог коммунальные службы убрали ветки, проезд не затруднен. "Работники ЖКХ продолжают наведение порядка во дворах: ведут распиловку деревьев, вывозят части стволов, ветки, мусор", - отметили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"
2
Трамп заявил, что встретится с Путиным во время своей поездки в Европу
3
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Более 20 деревьев повалил ветер во время грозы в Кемерове
7
Путин подписал закон о противодействии дистанционному хищению денежных средств
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости