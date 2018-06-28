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Юрий Чайка раскритиковал работу оперативных органов по незаконному обороту отходов

Происшествия
28 июня, 6:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Генпрокурор РФ также добавил, что в отдельных субъектах прокуроры упустили контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов

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ТАСС, 28 июня.  Генпрокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал работу оперативных и следственных органов в вопросах незаконного оборота отходов. В числе проблемных регионов на совещании в Иркутске он назвал в четверг Республику Мордовия, Волгоградскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую и Ленинградскую области.

"Оперативно-розыскная деятельность по делам, связанным с незаконным оборотом отходов, фактически не проводится. За два с половиной года заведено 150 дел оперативного учета, а фактически реализовано лишь 11. Всего за это время расследовалось 154 уголовных дела о соответствующих преступлениях, однако до суда дошло только каждое четвертое, 40 дел. При этом в половине субъектов (47) дела указанной категории вообще не возбуждались, среди них - Республика Мордовия, Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курская, Ленинградская области", - сообщил Чайка.

Он отметил, что в каждом из этих регионов выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах, однако мер по получению расчета экологического вреда и постановке вопроса об уголовном преследовании виновных лиц не принято. "Несмотря на системные упущения в сфере оборота отходов, недостаточное нормативное регулирование, отсутствие надлежащего экологического надзора прокурорами республик Карелия, Мордовия, Архангельской и Тамбовской областей не дается оценка нарушениям в деятельности региональных органов власти и контролирующих ведомств", - добавил генпрокурор.

Кроме того, по его словам, в отдельных субъектах прокуроры упустили контроль над ситуацией, связанной с закрытием полигонов, которые исчерпали свой ресурс и расположены в непосредственной близости к жилому сектору.

"Прокурорами в Красноярском крае, Кировской, Липецкой, Тверской областях установлены случаи незаконного утверждения нормативов образования отходов и их размещения. В Республике Дагестан, Марий-Эл, Тыва, Приморском крае, Курганской, Тульской, Томской областях выявлено отсутствие полноценного государственного санитарного контроля на объектах размещения отходов", - добавил на совещании первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

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Тыва Марий Эл Мордовия Дагестан Приморский край Томская область Курская область Тверская область Тульская область Липецкая область Красноярский край Калужская область Иркутская область Курганская область Вологодская область Волгоградская область Ленинградская область
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